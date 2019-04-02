2019-04-02T14:03:56+03:00
Общество

В Брянской области вновь ищут работников на зарплату 80 и 100 тысяч рублей

В регионе можно устроиться трактористом, ветврачом и овощеводом
Марина АНТОНОВА
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В базе данных открыто около 9 тысяч вакансий.В базе данных открыто около 9 тысяч вакансий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области вновь ищут работников на зарплату 80 и 100 тысяч рублей. После неудачи, которую потерпел навлинский завод, который не смог найти сварщика на 100 тысяч рублей, счастье пытает крупнейший агрохолдинг в регионе. Там ищут трактористов и предлагают от 60 до 80 тысяч рублей заработной платы. И от 40 до 100 тысяч рублей можно получить, работая инженером на бумажной фабрике в Сураже. Информация о вакансиях опубликована на сайте службы занятости Брянской области.

В регионе также не хватает подсобных рабочих, овощеводов, ветеринарных врачей. Всего в базе данных – около девяти тысяч открытых вакансий. Больше половины из них – на рабочие специальности.

В среднем, по данным Брянскстата, в области заработная плата составляет 26,8 тысячи рублей. Но из этих денег нужно вычесть подоходный налог 13 процентов. Получается, на руки в среднем брянцы получают 23 тысячи рублей, сообщают «Брянские известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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