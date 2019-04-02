Спортсмены БМЗ демонстрируют новые достижения

2 Апр 13:51 2019-04-02T13:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейная команда Брянского машиностроительного завода одержала триумфальную победу в отборочном этапе VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе 18+.

Теперь «БМЗ», как и в прошлом году, вместе с победителем дивизиона 40+ командой «Партизан» ждет финал любительской Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Это право хоккеисты «БМЗ» отстояли в серьезном противоборстве с тремя соперниками: командами «Новозыбков», «Новый город» и «Снежеть».

В 15 матчах кругового этапа «БМЗ» не потерпел ни одного поражения, набрав в итоге 45 очков и опередив серебряного призера («Новозыбков») на 20 (!) очков. Игрок команды Павел Алексахин в 13 матчах набрал 40 очков (22 гола и 18 передач) и стал по итогам турнира лучшим бомбардиром, ассистентом и снайпером Лиги надежды.

Машиностроители демонстрируют спортивные успехи и на корпоративных состязаниях. 20 заводчан приняли участие в открытии спортивной лиги Трансмашхолдинга. Программа праздника включила товарищеские встречи по мини-футболу, настольному теннису и волейболу, а также мастер-классы звезд российского спорта. Все участники – представители предприятий компании – вошли в объединенные команды. В составе сборных спортсмены БМЗ заняли почти весь пьедестал почета.

ИСТОЧНИК KP.RU