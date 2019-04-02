В Брянске будут судить наркобанду из 10 человек

2 Апр 13:33 2019-04-02T13:33:12+03:00

Они продавали соли и спайсы с помощью закладок

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В Брянске будут судить наркобанду из десяти человек. Трое из них – граждане Украины, двое – жители Орловской области и пятеро – жители Брянской области. Преступников поймали в феврале прошлого года.

- По версии следствия, с августа 2017 года сообщники продавали в Брянске синтетические наркотики с помощью «закладок», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Из незаконного оборота изъяли 650 граммов запрещенных веществ.

Материалы уголовного дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупном размерах» в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде. Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU