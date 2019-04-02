В Брянске детский омбудсмен Инна Мухина принесла присягу
1 апреля в правительстве Брянской области уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина принесла присягу.
- Вступая в должность клянусь, защищать права и свободы ребенка в Брянской области, - заявила Инна Николаевна. - Честно и добросовестно исполнять обязанности уполномоченного по правам ребенка в Брянской области. Соблюдать Конституцию, Устав Брянской области и законы Брянской области.
Руководство области пожелало детскому омбудсмену успехов в работе, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, до этого Инна Мухина работала в департаменте образования и науки Брянской области. Ее кандидатура согласовали уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова и Брянская областная Дума.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU