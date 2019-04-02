В Брянске детский омбудсмен Инна Мухина принесла присягу

2 Апр 13:04 2019-04-02T15:37:27+03:00

Напомним, до этого Инна Мухина работала в департаменте образования и науки Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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1 апреля в правительстве Брянской области уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина принесла присягу.

- Вступая в должность клянусь, защищать права и свободы ребенка в Брянской области, - заявила Инна Николаевна. - Честно и добросовестно исполнять обязанности уполномоченного по правам ребенка в Брянской области. Соблюдать Конституцию, Устав Брянской области и законы Брянской области.

Руководство области пожелало детскому омбудсмену успехов в работе, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, до этого Инна Мухина работала в департаменте образования и науки Брянской области. Ее кандидатура согласовали уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова и Брянская областная Дума.

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ИСТОЧНИК KP.RU