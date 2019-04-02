В Брянске суд обязал владельцев снести самострой у центрального рынка

2 Апр 12:46 2019-04-02T12:46:09+03:00

Сделать это хозяева здания должны до 19 апреля

Изменить размер текста: A A

Брянский областной суд обязал владельцев здания у центрального рынка снести его. Такое решение приняли еще 19 марта. Постройку на улице Красноармейской посчитали опасной, угрожающей жизни и здоровью людей. Владельцев самостроя обязали в течение месяца снести его.

Напомним, 29 января на улице Красноармейской обвалилось часть здания. Дом, как выяснилось, строили без разрешительных документов.

Возводить постройку начали еще весной прошлого года. Государственная строительная инспекция провела проверку. Оказалось, здание возводили незаконно, владельцев участка привлекли к административной ответственности.

В мае чиновники потребовали демонтировать самострой. Но хозяева участка просьбу проигнорировали. Тогда горадминистрация и обратилась в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU