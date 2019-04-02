2 Апр 12:42 2019-04-02T16:52:11+03:00

1 апреля девочка ушла с занятий и домой не вернулась

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В Брянске ищут пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочка ушла занятий из школы №29 в поселке Белые Берега и домой не вернулась. Родственники обратились за помощью в полицию. Ориентировку на пропавшую школьницу опубликовали в группе «Белые Берега» в социальной сети.

Девочка может находиться в Белых Берегах, в Бежице и в других районах города. Родные обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, темные крашеные волосы. Она была одета в черную болоневую куртку с капюшоном, черную юбку с белыми вставками, черные лосины, обута в белые кроссовки.

Если вы видели пропавшую или хотите помочь в поисках, звоните в полицию или по телефонам: 63-14-49, 8-920-855-66-32.

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ИСТОЧНИК KP.RU