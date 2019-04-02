Брянец отправится на два года в колонию за кражу денег с карты
Жителя Брянска признали виновным в краже денег с чужой банковской карты.
Все случилось 25 марта прошлого года. Горожанин после очередного рабочего дня нашел у себе в салоне чужой мобильник. Оказалась на нем была подключена услуга «Мобильный банк». Злоумышленник перевел себе на карту 20,7 тысячи рублей и потратил их.
После обращения хозяина карты в полицию, брянца задержали.
Так горожанин уже был судим, суд приговорил его к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Осужденный подал апелляцию в областной суд. Но там ее не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU