В Трубчевске будут судить бывшего директора типографии, похитившего оборудование
Бывшего директора трубчевской районной типографии обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
-По версии следствия, обвиняемый, исполняя обязанности руководителя предприятия, поручил главному бухгалтеру подготовить документы по фиктивному списанию исправного оборудования, - рассказывают в пресс-службе СУ СКр по Брянской области. - Станки, машины и пресс злоумышленник задумал продать, а деньги присвоить себе.
10 декабря поддельные документы подписали. Позже их передали в департамент внутренней политики Брянской области, после чего предприятие ликвидировали.
Таким образом, злоумышленник причинил вред государству на 258 тысяч рублей.
Пока обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU