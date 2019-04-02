В Трубчевске будут судить бывшего директора типографии, похитившего оборудование

2 Апр 11:07 2019-04-02T11:07:48+03:00

Руководитель типографии может отправится в колонию на шесть лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф

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Бывшего директора трубчевской районной типографии обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

-По версии следствия, обвиняемый, исполняя обязанности руководителя предприятия, поручил главному бухгалтеру подготовить документы по фиктивному списанию исправного оборудования, - рассказывают в пресс-службе СУ СКр по Брянской области. - Станки, машины и пресс злоумышленник задумал продать, а деньги присвоить себе.

10 декабря поддельные документы подписали. Позже их передали в департамент внутренней политики Брянской области, после чего предприятие ликвидировали.

Таким образом, злоумышленник причинил вред государству на 258 тысяч рублей.

Пока обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU