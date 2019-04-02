В брянском заповеднике проснулись медведи

2 Апр 10:56 2019-04-02T10:56:43+03:00

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В заповеднике «Брянский лес» к началу апреля проснулись все медведи. Последние несколько лет их насчитывается 13 особей. Первые встречи с косолапыми инспекторы зафиксировали 10 марта. Последними из берлог выходят самки с медвежатами. Малышам тяжело передвигаться по снегу и воде.

Самое ранее, когда просыпались медведи в брянском лесу – 1 февраля. Самое позднее время – 7 апреля. Это было в 2013 году, когда весь март лежал снег.

Брянские медведи после спячки в первую очередь отправляются туда, где растаял снег. В пойме реки Нерусса она лакомятся черемшой. В дубравах находят прошлогодние желуди.

На территории биосферного резервата Нерусс-Деснянское Полесье обитают около трех десятков медведей, сообщают в пресс-службе заповедника «Брянский лес». Но увидеть этих животных в лесу не так просто. Косолапые предпочитают избегать встреч с людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU