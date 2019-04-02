В брянских магазинах продавали детские игрушки и одежду без сертификатов качества

2 Апр 10:42 2019-04-02T10:42:25+03:00

Индивидуальным предпринимателям грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура нашла около 100 нарушений в этой сфере

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В брянских магазинах продавали детские игрушки, одежду и обувь без сертификатов, подтверждающих качество товаров. В 2018-2019 годах прокуратура нашла около 100 нарушений в этой сфере. На продавцов завели 68 административных дел. Нарушения фиксировали в торговых точках в Злынковском, Жуковском, Жирятинском, Дубровском, Новозыбковском, Унечском, Комаричском, Дубровском, Гордеевском районах, в Брянске, Клинцах и Сельцо.

Детскую одежду продавали без сертификатов, без маркировки товара на русском языке. На этикетках не были указаны страна производителя, состав сырья и дата производства. Не всегда удавалось установить производителей игрушек. Они также продавалить без сертификатов соответствия.

Административные производства на индивидуальных предпринимателей направили на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области. Санкция по статье предусматривает от 20 до 30 тысяч штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU