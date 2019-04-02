2019-04-02T11:10:21+03:00
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Брянске травмы получили трое взрослых и восьмилетний ребенок

Мальчик ехал в легковушке
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В ДТП с маршрутным такси №44 в Бежицком районе Брянска травмы получили четыре человека, в том числе и восьмилетний мальчик. Автоавария случилась около семи часов вечера в понедельник, 1 апреля, на улице Комсомольской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

32-летний водитель ВАЗ-21703 ехал в правом ряду со стороны улицы Куйбышева в сторону Ульянова. При развороте автомобилист не пропустил маршрутку «Пежо», которая двигалась в ту же сторону по левой полосе. Машины столкнулись.

Водителя легковушки госпитализировали с переломом таза. Ребенок, который ехал в ВАЗе, ушиб голову, повредил ключицу и поранил ухо. Мальчика отпустили домой, назначив лечение. Он ехал в машине не пристегнутым. За это нарушение административный штраф выписали водителю ВАЗа.

Травмы в автоаварии получили еще и два пассажира маршрутного такси. 34-летний мужчина оказался в больнице с ушибом колена. 56-летняя женщина получила травму головы и живота, сотрясение мозга, ушибы коленей, лица. Пострадавшую медики отпустили домой с назначением лечения.

23-летний водитель маршрутки и второй автомобилист были трезвыми в момент аварии. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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