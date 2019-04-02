2 Апр 09:26 2019-04-02T09:26:20+03:00

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С 1 апреля изменилось расписание авиарейсов из Брянска в Санкт-Петербург. Теперь самолет из северной столицы вылетает позже - в 8.35 вместо 7.20. И в наш город прилетает в 10.15. Обратный рейс из Брянска отправляется в 10.55. В Санкт-Петербург прилетает в 12.30, сообщают в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсети.

До конца апреля самолеты в Санкт-Петербург будут летать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. С 1 мая количество рейсов увеличат до трех в неделю. Они будут летать по понедельникам, средам и пятницам.

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ИСТОЧНИК KP.RU