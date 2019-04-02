В Брянске погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки
О трагедии сообщили очевидцы в соцсетях
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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В Фокинском районе Брянска погиб мужчина средних лет, выпав из окна многоэтажного дома. О трагедии сообщили очевидцы в соцсетях.
ЧП случилось в понедельник, 1 апреля, около железнодорожного колледжа, возле одной из новых девятиэтажек на улице Красных Партизан.
Официальной информации от УМВД России по Брянской области не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU