В Брянске погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки

2 Апр 08:54 2019-04-02T08:56:38+03:00

О трагедии сообщили очевидцы в соцсетях

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В Фокинском районе Брянска погиб мужчина средних лет, выпав из окна многоэтажного дома. О трагедии сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось в понедельник, 1 апреля, около железнодорожного колледжа, возле одной из новых девятиэтажек на улице Красных Партизан.

Официальной информации от УМВД России по Брянской области не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU