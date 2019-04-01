В Стародубе построят новую поликлинику на 150 посещений

1 Апр 19:04 2019-04-01T19:05:30+03:00

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В брянском городе Стародуб построят новую поликлинику на 150 посещений в смену. Сейчас в райцентре худшая поликлиника во всей области. Врачам приходится работать в условиях 50-х годов прошлого века, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В такой ситуации речи не идет о привлечении новых специалистов в Стародуб. Даже если медику выделить квартиру, он не пойдет работать в такую поликлинику. Поэтому власти решили построить новую.

К тому же 30 новых квартир выделят врачам, которые приедут работать в Стародуб. Дом на 52 квартиры планируют ввести в эксплуатацию уже в ноябре. 13 квартир в нем отдадут детям-сиротам. Остается надеяться, что качество возводимого жилья будет лучше, чем в социальных квартирах для сирот в Новозыбкове и Климове, стены которых начали покрываться плесенью почти сразу после окончания строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU