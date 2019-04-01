В Фокинском районе Брянска синий автобус врезался в КамАЗ
В Фокинском районе Брянска городской автобус №27 врезался в КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в понедельник, 1 апреля, в районе мясокомбината. Фотографии с места автоаварии опубликовали пользователи в соцсетях.
В комментариях брянцы заметили, что водители муниципального транспорта ездят с большой скоростью. И предположили, что ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса не соблюдал дистанцию. О пострадавших пассажирах не сообщают. Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU