В Фокинском районе Брянска синий автобус врезался в КамАЗ

1 Апр 17:27 2019-04-01T17:27:16+03:00

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В Фокинском районе Брянска городской автобус №27 врезался в КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в понедельник, 1 апреля, в районе мясокомбината. Фотографии с места автоаварии опубликовали пользователи в соцсетях.

В комментариях брянцы заметили, что водители муниципального транспорта ездят с большой скоростью. И предположили, что ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса не соблюдал дистанцию. О пострадавших пассажирах не сообщают. Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU