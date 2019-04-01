1 Апр 17:08 2019-04-01T17:30:26+03:00

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В Брянске подростки забрались на вершину железнодорожного моста через Десну в Володарском районе. Фотографии юных экстремалов опубликовали пользователи в соцсетях. В комментариях пишут, что полузаброшенный объект постоянно притягивает любителей приключений. Некоторые брянцы любят делать селфи на мосту. Но большинство пользователей не стали бы рисковать своей жизнью ради сомнительного удовольствия и не советуют делать это другим.

Железнодорожный мост идет параллельно Октябрьскому мосту через Десну. Это подъездные пути к заводу "Арсенал", которые сейчас или не используются или используются очень редко.

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ИСТОЧНИК KP.RU