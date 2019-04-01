В Брянске у озера Орлик нашли свалку ртутных ламп

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-01T16:41:11+03:00

В регионе нет предприятий, которые перерабатывали бы эти опасные отходы

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В Брянске у озера Орлик-3 в Бежицком районе нашли свалку ртутных ламп. На территории около 40 тысяч квадратных метров находился и другой мусор: коммунальные и строительные отходы, автомобильные покрышки.

- В каждой люминесцентной лампе находится минимум 20 миллиграммов ртути, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. – Ртуть заражает воздух, потом почву и воду. Усугубляет ситуацию и то, что свалка образовалась в водоохраной зоне. Ртуть не выводится из организма человека и может стать причиной серьезных заболеваний.

Еще две свалки с ртутными лампами нашли в Брянском районе, в 5-6 километрах от города. Рейды провели общественники, представители природоохранной прокуратуры, регионального департамента природных ресурсов и экологии, регионального оператора.

Кстати, в Брянской области нет предприятия, которое утилизирует люминесцентные лампы. Отходы первого класса опасности приходится возить в соседние регионы. Энергосберегающие лампочки, которыми пользуются обычные жители, также содержат ртуть. Собирать и утилизировать их должны в управляющих компаниях. За утилизацию должны платить жильцы.

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU