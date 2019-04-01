Житель Брянска врезался в газопровод и натопил дом на 17 тысяч рублей
55-летнего жителя Володарского района Брянска обвиняют в том, что он три месяца незаконно пользовался природным газом. В полицию в январе обратились представители газовой компании.
- Летом прошлого года дом брянца отключили от газоснабжения за неуплату, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Но с наступлением холодов в конце октября мужчина самостоятельно врезался к газовой трубе и три месяца топил дом бесплатно. Сумму ущерба оценили в 17 тысяч рублей.
На брянца завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU