В Брянске осудили строителя, из-за которого с 15 этажа разбился насмерть пьяный рабочий

1 Апр 15:42 2019-04-01T15:45:11+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Тимур ХАНОВ

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В Брянске приговор суда выслушал строитель, из-за которого погиб рабочий на площадке. Каменщик упал с высоты 15 этажа. И получил травмы, не совместимые с жизнью. Ответственного за правила безопасности на строительной площадке приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

- В суде установили, что подсудимый не обеспечил каменщика строительной фирмы средствами индивидуальной защиты от падения с высоты, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Рабочий монтировал плиты перекрытия при строительстве многоэтажного дома. При этом на рабочее место он пришел пьяным.

У обвиняемого оказались положительные характеристики. Он добровольно возместил ущерб родственникам потерпевшего. Поэтому суд назначил мужчине условный срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU