Брянский детский омбудсмен принимает обращения от жителей региона

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-01T15:10:39+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина принимает обращения от жителей региона. Написать омбудсмену можно на официальную почту или на страничке в социальных сетях.

Напомним, Инна Мухина стала детским омбудсменом Брянской области в середине марта. На посту она сменила Елену Литвякову.

Новый уполномоченный по правам ребенка уже навестила брянского мальчика Сашу, за жизнь которого борются московские врачи.

Фото: vk.com, официальная страница Инны Мухиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU