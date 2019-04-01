Брянский детский омбудсмен принимает обращения от жителей региона
Инна Мухина создала официальную страничку в соцсетях
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Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина принимает обращения от жителей региона. Написать омбудсмену можно на официальную почту или на страничке в социальных сетях.
Напомним, Инна Мухина стала детским омбудсменом Брянской области в середине марта. На посту она сменила Елену Литвякову.
Новый уполномоченный по правам ребенка уже навестила брянского мальчика Сашу, за жизнь которого борются московские врачи.
Фото: vk.com, официальная страница Инны Мухиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU