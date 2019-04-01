В Унече с карты у горожанки украли семь тысяч рублей

1 Апр 13:50 2019-04-01T13:50:32+03:00

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В Унече по подозрению в краже денег с карты задержали 23-летнего мужчину.

Пропажу средств с утерянной карты обнаружила 22-летняя горожанка еще 13 марта. Тогда девушка заблокировала ее.

В полицию горожанка спустя некоторое время.

Подозреваемого в краже денег задержали уже через пару часов. Им оказался 22-летний местный житель, уже имевший судимость за разбой.

- Подозреваемый дал признательные показания, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Будучи знакомым потерпевшей, он был вхож в ее дом и пользовался доверием. Он ни раз расплачивался за продукты с карты женщины, и запомнил пин-код. 13 марта, улучив момент, он вытащил карту из сумки и, сняв с нее деньги,на следующий день вернул на место.

Теперь за кражу унечанину грозит еще один срок - до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU