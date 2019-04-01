В Брянске на улице Арсенальной заменят светильники и поставят ограждение

1 Апр 13:11 2019-04-01T13:11:43+03:00

Также на тротуаре поставят тактильное покрытие в помощь слабовидящим. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В последний раз ремонт здесь проходил 10 лет назад

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В этом году в Брянске отремонтируют улицу Арсенальную. Здесь заменят асфальт, обновят съезды и тротуары.

- В рамках капремонта светильники заменят на светодиодные, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Установят пешеходное металлического ограждение. Также на тротуаре поставят тактильное покрытие в помощь слабовидящим.

К слову, в последний раз ремонт на улице Арсенальной проходил больше 10 лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU