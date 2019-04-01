В Брянске на улице Арсенальной заменят светильники и поставят ограждение
В последний раз ремонт здесь проходил 10 лет назад
Также на тротуаре поставят тактильное покрытие в помощь слабовидящим.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году в Брянске отремонтируют улицу Арсенальную. Здесь заменят асфальт, обновят съезды и тротуары.
- В рамках капремонта светильники заменят на светодиодные, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Установят пешеходное металлического ограждение. Также на тротуаре поставят тактильное покрытие в помощь слабовидящим.
К слову, в последний раз ремонт на улице Арсенальной проходил больше 10 лет назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU