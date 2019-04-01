В Брянске 15 молодых семей получили свидетельства на покупку жилья
В Брянске 15 молодых семей получили свидетельства о получении соцвыплаты для покупки жилья. Сумма , которая полагается семье из пяти человек, составила 957 958 рублей.
В этом году на поддержку молодых пар, нуждающихся в улучшении жилищных условий , Брянску выделили 14,6 миллиона рублей из городского и областного бюджетов, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Всего за время действия программы - с 2007 по 2019 годы - социальные выплаты на покупку жилья получили 117 пар.
Сейчас в очереди на получение поддержки состоят 439 семей.
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ИСТОЧНИК KP.RU