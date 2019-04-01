В Сельцо пробурят скважину и рекультивируют свалку
В Сельцо в этом году продолжится благоустройство города. Об этом говорили на встрече руководители города и области, которая прошла 29 марта.
Так, по программе «Чистая вода» в Сельцо пробурят водозаборную скважину. Она нужна для улучшения качества воды и увеличения мощности водозаборных сооружений. Также планируется разработать проектно-сметную документацию для возведения водопровода в юго-западной части города.
В планах - разработка документов под рекультивацию закрытой городской свалки стоимостью 1,6 миллиона рублей. А также сделать проекты двух спортивных залов для школ № 2 и № 5.
Кроме того, в этом году в Сельцо обновят три двора,22 дороги и крышу школы №3.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU