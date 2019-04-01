В апреле жители подтопляемых территорий в Брянской области получат пенсию раньше

1 Апр 11:58 2019-04-01T11:58:25+03:00

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В Брянской области некоторые пенсионеры получат пенсию за апрель раньше установленного срока. К такой категории отнесли жителей потенциально подтопляемых территорий. По традиции, они получают пенсию в таких случаях досрочно, сообщает пресс-служба ОПФР по Брянской области.

К слову, в этом месяце жители региона могут рассчитывать на повышенные выплаты. Так как с 1 апреля на два процента проиндексировали все социальные пенсии. Выплаты в повышенном размере получат больше 101 тысячи жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU