В Брянске девушка устроила откровенные танцы в гипермаркете "Лента"

1 Апр 11:41 2019-04-01T16:49:10+03:00

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В одном из брянских гипермаркетов 21-летняя девушка устроила откровенные танцы. Видео она выложила на своей страничке в соцсети.

В комментариях под видео в городском сообществе разгорелся спор. Некоторые брянцы не оценили талантов девушки. Горожане назвали такое поведение в общественном месте вседозволенностью и отсутствием воспитания.

Другие же наоборот отметили способности девушки, подчеркнув, что в гипермаркете она никому не помешала.

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alyona97_ Жительница Брянска устроила откровенные танцы в гипермаркете

ИСТОЧНИК KP.RU