В Брянске девушка устроила откровенные танцы в гипермаркете "Лента"
Горожане обсуждают видео в соцсетях [видео]
Скрин с видео instagram.com, alyona97_
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В одном из брянских гипермаркетов 21-летняя девушка устроила откровенные танцы. Видео она выложила на своей страничке в соцсети.
В комментариях под видео в городском сообществе разгорелся спор. Некоторые брянцы не оценили талантов девушки. Горожане назвали такое поведение в общественном месте вседозволенностью и отсутствием воспитания.
Другие же наоборот отметили способности девушки, подчеркнув, что в гипермаркете она никому не помешала.
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Жительница Брянска устроила откровенные танцы в гипермаркете
ИСТОЧНИК KP.RU