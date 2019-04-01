В Брянске за неделю поймали 22 пьяных водителя

1 Апр 11:18 2019-04-01T11:18:05+03:00

Городская Госавтоинспекция напоминает, если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске за неделю, с 25 по 31 марта, задержали 22 пьяных водителя. При этом 12 автомобилистов от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

- Несмотря на действия сотрудников полиции, некоторые водители по-прежнему пренебрежительно относятся к требованиям Правилами дорожного движения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - К сожалению, те, кто садится за руль «под градусом», уверены, что держат ситуацию под контролем. Выпив, водитель рискует своей жизнью и жизнью своих друзей и близких.

Городская Госавтоинспекция напоминает, если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом в дежурную часть.

Телефон: 8 (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU