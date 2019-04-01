1 апреля в Брянской области проиндексировали социальные пенсии

1 Апр 10:52 2019-04-01T10:52:07+03:00

На выплату пенсии с учетом индексации в апреле жителям нашей области дополнительно выделят 22 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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C 1 апреля в Брянской области на два процента проиндексировали все социальные пенсии. Выплаты в повышенном размере получат больше 101 тысячи жителей региона.

- С учетом повышения средний размер соцпенсии в Брянской области, по предварительным подсчетам, увеличится до 7980 рублей, - говорят в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - При этом средний размер выплат для детей-инвалидов вырастет примерно на 249 рублей, для инвалидов, получивших военную травму, - на 266 рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - на 255 рублей.

Брянцы, с государственной пенсией по старости из числа "чернобыльцев" получат на 232 рубля больше.

Специалисты подчеркивают, что у каждого получателя прибавка будет индивидуальной.

На выплату пенсии с учетом индексации в апреле жителям нашей области дополнительно выделят 22 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU