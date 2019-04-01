За день в Брянской области пожарные 210 раз выезжали тушить горящую сухую траву

1 Апр 09:50 2019-04-01T09:50:36+03:00

В некоторых районах огонь подбирается к дорогам. Фото: vk.com, Дарья Ефанова

Особенно сложной была обстановка в семи районах

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В Брянской области продолжают тушить горящую сухую траву. Только в воскресенье, 31 марта, огнеборцы 210 раз выезжали на такие пожары. Наихудшая обстановка складывалась в Брянском, Дятьковском, Жирятинском, Красногорском, Гордеевском, Погарском и Почепском районах.

В соцсетях брянцы выставляют фотографии, на которых видно, что огонь и дым подбирается к домам и дорогам.

Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в этих пожарах никто не пострадал. Имущество, коммуникации огонь не повредил.

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ИСТОЧНИК KP.RU