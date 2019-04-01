За день в Брянской области пожарные 210 раз выезжали тушить горящую сухую траву
В Брянской области продолжают тушить горящую сухую траву. Только в воскресенье, 31 марта, огнеборцы 210 раз выезжали на такие пожары. Наихудшая обстановка складывалась в Брянском, Дятьковском, Жирятинском, Красногорском, Гордеевском, Погарском и Почепском районах.
В соцсетях брянцы выставляют фотографии, на которых видно, что огонь и дым подбирается к домам и дорогам.
Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, в этих пожарах никто не пострадал. Имущество, коммуникации огонь не повредил.
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ИСТОЧНИК KP.RU