В брянской колонии №4 запретили ночные проверки заключенных
Они противоречат закону
Заключенные имеют право на восьмичасовой сон.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В брянской колонии №4, что в Брасовском районе, потребовали прекратить ночные проверки заключенных. С протестом к начальнику исправительного учреждения обратился спецпрокурор.
- В колонии был утвержден распорядок дня, предусматривающий поздние проверки осужденных, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это положение нарушает гарантированное законом право осужденных на непрерывный 8-часовой сон.
Положения приказа потребовали отменить.
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ИСТОЧНИК KP.RU