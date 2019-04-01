В брянской колонии №4 запретили ночные проверки заключенных

1 Апр 09:21 2019-04-01T09:21:59+03:00

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В брянской колонии №4, что в Брасовском районе, потребовали прекратить ночные проверки заключенных. С протестом к начальнику исправительного учреждения обратился спецпрокурор.

- В колонии был утвержден распорядок дня, предусматривающий поздние проверки осужденных, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это положение нарушает гарантированное законом право осужденных на непрерывный 8-часовой сон.

Положения приказа потребовали отменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU