В Выгоничском районе горела сухая трава

1 Апр 09:08 2019-04-01T09:08:11+03:00

Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com, Дарья Гарбузова

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В Брянской области продолжают регистрировать возгорания сухой травы. Так, в воскресенье,31 марта, в дыму оказался Выгоничский район. Огонь и дым вплотную подобрались к трассе у деревни Бурачевка. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В МЧС настоятельно просят брянцев не жечь сухую траву. В субботу, 30 марта, огнеборцы 115 раз выезжали тушить такие возгорания, сообщает пресс-служба ведомства. На поджигателей составили 44 административных протокола.

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ИСТОЧНИК KP.RU