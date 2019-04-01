В Брянске возле памятника летчикам провалилась земля
В яму чуть не упал ребенок
Фото: vk.com, Ирина Тригубко
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В Брянске возле памятника летчикам провалилась земля. Образовалась яма, в которую едва не угодил ребенок. О случившемся в воскресенье, 31 марта, рассказала его мать в соцсетях.
- Шли с ребенком с магазина, на пешеходном переходе ребенок провалился в яму, успела схватить за капюшон, - пишет горожанка.
Напомним, семь лет тому назад возле гипермаркета произошла трагедия: в коллектор провалилась женщина и ее сын. Тогда малыш погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU