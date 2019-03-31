В Брянске продлили время работы автобуса до микрорайона «Деснаград»
Последние рейсы будут отправляться после семи вечера
Фото: "Брянский автобус"
Изменить размер текста:
В Брянске продлили время работы кольцевого маршрута до микрорайона «Деснаград» . Теперь в последний рейс автобус будет отправляться: от Бежицкого рынка в 18.20, от микрорайона "Деснаград" - 18.45.
Ранее последняя машина уезжала из микрорайона в 18.10, сообщают в группе "Брянский автобус" в соцсетях.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU