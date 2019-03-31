В Брянске продлили время работы автобуса до микрорайона «Деснаград»

31 Март 21:01 2019-03-31T21:01:09+03:00

Последние рейсы будут отправляться после семи вечера

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В Брянске продлили время работы кольцевого маршрута до микрорайона «Деснаград» . Теперь в последний рейс автобус будет отправляться: от Бежицкого рынка в 18.20, от микрорайона "Деснаград" - 18.45.

Ранее последняя машина уезжала из микрорайона в 18.10, сообщают в группе "Брянский автобус" в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU