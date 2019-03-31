За день пожарные 115 раз выезжали тушить горящую сухую траву

31 Март 18:30 2019-03-31T18:30:41+03:00

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В Брянской области участились случаи сжигания сухой травы. В субботу, 30 марта, огнеборцы 115 раз выезжали тушить такие возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. На нарушителей составили 44 административных протокола.

Пожарные напоминают, что с наступлением тепла уборку на участках стоит проводить вручную. Рядом с сухой травой не стоит выбрасывать непотушенные спички и сигареты. Если вы заметили тлеющий участок сухой травы, не поленитесь его потушить. В ветреную погоду огонь способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным пунктам.

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ИСТОЧНИК KP.RU