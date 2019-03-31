В Навле пьяный автомобилист сбил 29-летнего мужчину и уехал

31 Март 13:48 2019-03-31T13:48:20+03:00

Пешехода с сотрясением мозга, травмой головы, ушибами и ссадинами госпитализировали в навлинскую районную больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Навле на улице Красных Партизан произошло ДТП. В субботу, 30 марта, около 5.40 автомобилист сбил 29-летнего мужчину и уехал.

Полицейские нашли нарушителя. Им оказался 24-летний водитель ВАЗа-21140, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Медицинское освидетельствование показало, что в момент автоаварии он был пьяным.

Пешехода с сотрясением мозга, травмой головы, ушибами и ссадинами госпитализировали в навлинскую районную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU