В Навле пьяный автомобилист сбил 29-летнего мужчину и уехал
Пешехода госпитализировали в районную больницу
Пешехода с сотрясением мозга, травмой головы, ушибами и ссадинами госпитализировали в навлинскую районную больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Навле на улице Красных Партизан произошло ДТП. В субботу, 30 марта, около 5.40 автомобилист сбил 29-летнего мужчину и уехал.
Полицейские нашли нарушителя. Им оказался 24-летний водитель ВАЗа-21140, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Медицинское освидетельствование показало, что в момент автоаварии он был пьяным.
Пешехода с сотрясением мозга, травмой головы, ушибами и ссадинами госпитализировали в навлинскую районную больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU