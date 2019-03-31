Жители Володаского района Брянска пожаловались на прорыв трубы с горячей водой
По словам горожан, пар поднимался до третьего этажа многоквартирного дома
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Жильцы многоэтажки на улице Тельмана в Брянске сообщили о прорыве труб с горячей водой. Об этом они написали в соцсетях.
По словам горожан, пар ночью поднимался до третьего этажа. Как пишет автор видео, на котором запечатлен прорыв, такая проблема возникает каждые весну и осень.
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ИСТОЧНИК KP.RU