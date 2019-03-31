С платформы в Брянске сняли девушку с наркотиками
С платформы Красный Профинтерн в Брянске привезли 28-летнюю девушку. Ее задержали за нарушение порядка.
- Во время досмотра в кармане куртки у нее нашли шприц, заполненный прозрачной жидкостью, - рассказывают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. - Исследование показало, что в жидкости содержалось синтетическое психоактивное вещество – амфетамин.
Полицейские напоминают, что за незаконные действия с наркотиком предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Правоохранители проводят проверку, после которой примут решение о возбуждении дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU