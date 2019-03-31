С платформы в Брянске сняли девушку с наркотиками

31 Март 15:40 2019-03-31T15:40:48+03:00

Полицейские напоминают, что за незаконные действия с наркотиком предусмотрена уголовная и административная ответственность. Фото: Олег УКЛАДОВ

В кармане куртки у пассажирки нашли шприц с амфетамином

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С платформы Красный Профинтерн в Брянске привезли 28-летнюю девушку. Ее задержали за нарушение порядка.

- Во время досмотра в кармане куртки у нее нашли шприц, заполненный прозрачной жидкостью, - рассказывают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. - Исследование показало, что в жидкости содержалось синтетическое психоактивное вещество – амфетамин.

Полицейские напоминают, что за незаконные действия с наркотиком предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Правоохранители проводят проверку, после которой примут решение о возбуждении дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU