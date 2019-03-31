В Стародубе стартовал турнир по волейболу на кубок Георгия Лобуса
Соревнования будут проходить 30 и 31 марта
Итоги турнира подведут вечером в воскресенье.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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30 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Стародуб» стартовал турнир по волейболу на кубок Героя Социалистического Труда Георгия Лобуса.
В этом году соревнования проходят уже в десятый раз, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. В них участвуют спортсмены со всей Брянской области. 30 марта состязались 20 команд: 13 мужских и 7 женских. 31 марта за победу будут бороться еще 8 команд.
Итоги турнира подведут вечером в воскресенье.
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ИСТОЧНИК KP.RU