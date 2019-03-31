В Брянске улица Медведева превратилась в озеро
Фотографии опубликовали в соцсетях
В комментариях горожане пишут, что уже обращались за помощью в районную администрацию, но там им ответили, что проекта по отводу воды пока нет. Фото: vk.com, Артем Малашенко
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В Брянске улица Медведева превратилась в одно большое озеро. Фотографии потопа местные жители опубликовали в социальных сетях в субботу, 30 марта.
В комментариях горожане пишут, что уже обращались за помощью в районную администрацию, но там им ответили, что проекта по отводу воды пока нет.
Брянцы обсуждают эту ситуацию в комментариях, решая как и с чьей помощью можно решить проблему.
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ИСТОЧНИК KP.RU