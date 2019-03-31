Брянскстат: средняя зарплата по области составила 26,8 тысячи рублей
По данным экспертов, за год она увеличилась на 7,7 процента
На днях руководство Брянска отчиталось губернатору, что в городе среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях составила 33,8 тысячи рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Среднемесячная зарплата в Брянской области за январь составила 26826,3 рубля. Такие данные приводит Брянскстат. По словам статистов, зарплата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7,7 процента.
Напомним, на днях руководство Брянска отчиталось губернатору, что в городе среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях составила 33,8 тысячи рублей. За год зарплата выросла на 10,7 процента. По этим показателям, по словам чиновников, наш город занимает 10 место в Центральном федеральном округе.
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ИСТОЧНИК KP.RU