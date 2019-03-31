Ночью в Выгоничском районе случился пожар

31 Март 08:57 2019-03-31T10:27:27+03:00

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Ночью в Выгоничском районе загорелся дом. Сообщение о пожаре в поселке Хутор Бор поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в воскресенье, 31 марта, в 2.59.

К месту вызова выехали два пожарных расчета. На месте огнеборцы обнаружили, что дом горит по всей площади.

Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, пламя потушили. К счастью, дом оказался нежилым.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU