Ночью в Выгоничском районе случился пожар
Пламя полностью охватило дом
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Ночью в Выгоничском районе загорелся дом. Сообщение о пожаре в поселке Хутор Бор поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в воскресенье, 31 марта, в 2.59.
К месту вызова выехали два пожарных расчета. На месте огнеборцы обнаружили, что дом горит по всей площади.
Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, пламя потушили. К счастью, дом оказался нежилым.
Причину возгорания теперь выяснят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU