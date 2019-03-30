30 Март 19:55 2019-03-30T19:55:47+03:00

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В Брянске на старом аэропорту загорелась сухая трава. Об этом в субботу, 30 марта, рассказали местные жители в соцсетях. Огонь оказался вблизи жилых домов. Как пишут в комментариях, на месте ЧП работают пожарные.

В МЧС напоминают об опасности поджога сухой травы. Огонь в таких случаях может стать причиной порчи имущества, гибели людей и животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU