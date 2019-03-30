В Брянске на старом аэропорту загорелась сухая трава
На место выехали пожарные расчеты
МЧС предупреждает об опасности поджога сухой травы. Фото: vk.com, Николай Нестеров
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В Брянске на старом аэропорту загорелась сухая трава. Об этом в субботу, 30 марта, рассказали местные жители в соцсетях. Огонь оказался вблизи жилых домов. Как пишут в комментариях, на месте ЧП работают пожарные.
В МЧС напоминают об опасности поджога сухой травы. Огонь в таких случаях может стать причиной порчи имущества, гибели людей и животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU