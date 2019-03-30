В деле о смертельном ДТП на проспекте Московском в Брянске появился новый обвиняемый

30 Март 15:56 2019-03-30T15:56:01+03:00

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Спустя почти шесть лет в Брянске снова заговорили о скандальном ДТП у завода "Сельмаш". Стало известно, что новым обвиняемым в деле стал Сергей Дзюба.

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Брянска утвердила обвинительное заключение. Рассматривать дело снова будет Фокинский районный суд, сообщает сайт БрянскToday. По версии следствия, именно молодой человек, управлял автомобилем «Инфинити», который выехал на перекресток, протаранил иномарку и врезался в остановку, на которой стояли люди.

Напомним, ДТП произошло в июне 2014 года на проспекте Московском. Тогда погибли 23-летний парень и 15-летняя девушка. Еще двое пострадали. После долгих разбирательств виновной признали Олесю Сивакову. Но в январе 2016-го ее оправдали и сочли непричастной к преступлению. Брянский областной суд оставил это решение в силе, а Верховный суд и вовсе отказал прокуратуре в рассмотрении апелляционной жалобы.

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ИСТОЧНИК KP.RU