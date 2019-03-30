Жильцы Белых Берегов пожаловались на запах газа в домах

30 Март 14:01 2019-03-30T14:02:37+03:00

По словам специалистов, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказали местным жителям на газораспределительной станции, здесь переборщили с одорантом

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Жители брянского поселка Белые Берега пожаловались на едкий запах газа в своих домах. Об этом они рассказали в соцсетях. Как пишут в комментариях, многие жильцы почувствовали сильный запах ночью, у некоторых даже ухудшилось самочувствие.

В аварийной газовой службе белобережцам ответили,что на газораспределительной станции выясняют причины случившегося. По предварительной версии, здесь просто переборщили с одорантом - веществом, которое добавляют в природный газ для "предупреждающего" запаха.

По словам специалистов, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU