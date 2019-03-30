Жильцы Белых Берегов пожаловались на запах газа в домах
Жители брянского поселка Белые Берега пожаловались на едкий запах газа в своих домах. Об этом они рассказали в соцсетях. Как пишут в комментариях, многие жильцы почувствовали сильный запах ночью, у некоторых даже ухудшилось самочувствие.
В аварийной газовой службе белобережцам ответили,что на газораспределительной станции выясняют причины случившегося. По предварительной версии, здесь просто переборщили с одорантом - веществом, которое добавляют в природный газ для "предупреждающего" запаха.
По словам специалистов, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU