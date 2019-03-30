За день пожарные 52 раза выезжали тушить горящую траву

30 Март 12:16 2019-03-30T12:17:43+03:00

В МЧС напоминают, что выжигание сухой травы - это основная причина пожаров, в которых могут пострадать животные и люди. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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С наступлением весны в Брянской области участились случаи сжигания сухой травы и мусора. Только за день, 29 марта, огнеборцы 52 раза выезжали тушить такие пожары.

- Для предотвращения таких случаев сотрудники отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Брянску, Брянскому району и Сельцо проводят рейды, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - 30 марта пройдут 14 патрулирований.

В МЧС напоминают, что выжигание сухой травы - это основная причина пожаров, в которых могут пострадать животные и люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU