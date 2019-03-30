30 Март 16:10 2019-03-30T16:10:51+03:00

Медики, к которым обратился пострадавший, назначили ему амбулаторное лечение и отпустили домой. Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Дятьковском районе опрокинулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 29 марта, около 10.40.

- 25-летний водитель "Форд Фиеста" ехал со стороны Людиново в Брянск, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину, где машина опрокинулась.

В ДТП водитель поранил руку. Медики, к которым обратился пострадавший, назначили ему амбулаторное лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU