На трассе в Дятьковском районе опрокинулась иномарка
25-летний автомобилист отделался порезами
Медики, к которым обратился пострадавший, назначили ему амбулаторное лечение и отпустили домой.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
На трассе в Дятьковском районе опрокинулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 29 марта, около 10.40.
- 25-летний водитель "Форд Фиеста" ехал со стороны Людиново в Брянск, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину, где машина опрокинулась.
В ДТП водитель поранил руку. Медики, к которым обратился пострадавший, назначили ему амбулаторное лечение и отпустили домой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU