В Брянске появятся четыре зоны бесплатного Wi-Fi
Их оборудуют на территориях, которые отремонтируют в этом году
Бесплатный интернет появится в Майском парке, в сквере Карла Маркса, на площади у ДК поселка Белые Берега и в сквере у ДК имени Максима Горького.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Зоны бесплатного Wi-Fi появятся еще в четырех местах Брянска. Об этом говорили на заседании координационного совета по цифровой экономике в правительстве области, сообщает телеканал "Брянская губерния".
Бесплатный интернет появится в местах, которые горожане выбрали для благоустройства в этом году. Напомним, это Майский парк, сквер Карла Маркса, площадь у ДК поселка Белые Берега и сквер у ДК имени Максима Горького
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ИСТОЧНИК KP.RU