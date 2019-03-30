В Брянске появятся четыре зоны бесплатного Wi-Fi

30 Март 11:03 2019-03-30T11:03:25+03:00

Бесплатный интернет появится в Майском парке, в сквере Карла Маркса, на площади у ДК поселка Белые Берега и в сквере у ДК имени Максима Горького. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Их оборудуют на территориях, которые отремонтируют в этом году

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Зоны бесплатного Wi-Fi появятся еще в четырех местах Брянска. Об этом говорили на заседании координационного совета по цифровой экономике в правительстве области, сообщает телеканал "Брянская губерния".

Бесплатный интернет появится в местах, которые горожане выбрали для благоустройства в этом году. Напомним, это Майский парк, сквер Карла Маркса, площадь у ДК поселка Белые Берега и сквер у ДК имени Максима Горького

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ИСТОЧНИК KP.RU