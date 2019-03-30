Утром в Бежицком районе Брянска сгорел автомобиль
В огне, к счастью, никто не пострадал
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания автомобиля.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске рано утром в субботу,30 марта, сгорел легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.19.
Оказалось, что горит машина на улице Камозина. На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили , что легковушка охвачена огнем полностью.
Пламя потушили за шесть минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
В огне, к счастью, никто не пострадал.
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU