В Брянске власти через суд хотят лишить лицензии перевозчика на маршруте №79
В Брянске мэрия подала очередной иск к маршрутчику. Лицензии хотят лишить перевозчика, обслуживающего маршрут №79.
Предприниматель, по мнению властей, не следит за соблюдением водителями графиков движения.
- Маршрут № 79 ходит безобразно и нерегулярно, - пишут в соцсетях местные жители. - Утром собираются по нескольку маршруток сразу, а после 18 часов вообще их не увидеть. Никто из жителей Антоновки на эти маршрутки уже и не надеется.
На что официальные представитель брянской мэрии ответил, что иск к перевозчику находится в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU