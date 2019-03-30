В Брянске власти через суд хотят лишить лицензии перевозчика на маршруте №79

30 Март 10:22 2019-03-30T10:54:53+03:00

Предприниматель, по мнению властей и местных жителей, не следит за соблюдением водителями графиков движения. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Об этом рассказали в городской администрации

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В Брянске мэрия подала очередной иск к маршрутчику. Лицензии хотят лишить перевозчика, обслуживающего маршрут №79.

Предприниматель, по мнению властей, не следит за соблюдением водителями графиков движения.

- Маршрут № 79 ходит безобразно и нерегулярно, - пишут в соцсетях местные жители. - Утром собираются по нескольку маршруток сразу, а после 18 часов вообще их не увидеть. Никто из жителей Антоновки на эти маршрутки уже и не надеется.

На что официальные представитель брянской мэрии ответил, что иск к перевозчику находится в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU