В Брянске на улице Крахмалева появилось электронное табло

30 Март 08:55 2019-03-30T08:55:57+03:00

Об этом рассказали горожане в соцсетях

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В Брянске на остановке "Улица Крахмалева" появилось новое электроннное табло. Оно будет сообщать горожанам о прибытии муниципального транспорта. Фотографии новшества выложили в соцсети местные жители.

Напомним, такие же табло в октябре прошлого года появились на остановках: «Автовокзал», «Курган Бессмертия», «Площадь Ленина», «Площадь Партизан» и «ДК Железнодорожников».

Вскоре они появятся и на других остановках города.

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ИСТОЧНИК KP.RU