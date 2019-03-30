В Брянске на улице Крахмалева появилось электронное табло
Об этом рассказали горожане в соцсетях
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск" Даниил Шигабутдинов
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В Брянске на остановке "Улица Крахмалева" появилось новое электроннное табло. Оно будет сообщать горожанам о прибытии муниципального транспорта. Фотографии новшества выложили в соцсети местные жители.
Напомним, такие же табло в октябре прошлого года появились на остановках: «Автовокзал», «Курган Бессмертия», «Площадь Ленина», «Площадь Партизан» и «ДК Железнодорожников».
Вскоре они появятся и на других остановках города.
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ИСТОЧНИК KP.RU